Митрополит Иларион рассказал о планах РПЦ сделать Сергиев Посад духовным центром страны

Митрополит Волоколамский Иларион заявил в эфире телеканал «Россия 24», что Русская православная церковь планирует сделать Сергиев Посад столицей русского православия.

«Идея создать такой духовно-культурный, духовно-просветительский центр в Сергиевом Посаде — это идея, с одной стороны, смелая, но, с другой стороны, идея очень важная и своевременная», — сообщил митрополит Иларион.

Он отмечает, что подобным центром уже является Троице-Сергиева лавра, но в городе, в котором она расположена, слабо развита инфраструктура, и этот вопрос необходимо решать на государственном уровне.

Митрополит подчёркивает, что в реализации этого проекта будут принимать участие и государство, и церковь, и добавляет, что интересы местных жителей также будут учтены.

Ранее телеканал «360» сообщал, что Сергиев Посад попал в десятку наиболее популярных среди туристов городов России в 2017 году.