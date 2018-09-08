Митрополит Иларион рассказал о планах РПЦ сделать Сергиев Посад духовным центром страны
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«Идея создать такой духовно-культурный, духовно-просветительский центр в Сергиевом Посаде — это идея, с одной стороны, смелая, но, с другой стороны, идея очень важная и своевременная», — сообщил митрополит Иларион.
Он отмечает, что подобным центром уже является Троице-Сергиева лавра, но в городе, в котором она расположена, слабо развита инфраструктура, и этот вопрос необходимо решать на государственном уровне.
Митрополит подчёркивает, что в реализации этого проекта будут принимать участие и государство, и церковь, и добавляет, что интересы местных жителей также будут учтены.
Ранее телеканал «360» сообщал, что Сергиев Посад попал в десятку наиболее популярных среди туристов городов России в 2017 году.