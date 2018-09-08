Митрополит Иларион рассказал о планах РПЦ сделать Сергиев Посад духовным центром страны

Короткая ссылка
Митрополит Волоколамский Иларион заявил в эфире телеканал «Россия 24», что Русская православная церковь планирует сделать Сергиев Посад столицей русского православия.
Митрополит Иларион рассказал о планах РПЦ сделать Сергиев Посад духовным центром страны
  • globallookpress.com
  • © Nikolay Gyngazov

«Идея создать такой духовно-культурный, духовно-просветительский центр в Сергиевом Посаде — это идея, с одной стороны, смелая, но, с другой стороны, идея очень важная и своевременная», — сообщил митрополит Иларион.

Он отмечает, что подобным центром уже является Троице-Сергиева лавра, но в городе, в котором она расположена, слабо развита инфраструктура, и этот вопрос необходимо решать на государственном уровне.

Митрополит подчёркивает, что в реализации этого проекта будут принимать участие и государство, и церковь, и добавляет, что интересы местных жителей также будут учтены.

Ранее телеканал «360» сообщал, что Сергиев Посад попал в десятку наиболее популярных среди туристов городов России в 2017 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить