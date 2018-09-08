В ВМФ России с 2019 года планируют поставлять новые торпеды
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на первого заместителя генерального директора корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Владимира Ярмолюка.
«Это будут универсальные электрические торпеды УЭТ-1 калибра 533 мм. В следующем году начнутся поставки в ВМФ», — сказал он.
По словам Ярмолюка, торпеды предназначены для большинства типов кораблей и подводных лодок.
Он добавил, что корпорация намерена завершить испытание торпед до конца 2018 года, после чего запустит их серийное производство.
Ранее стало известно, что в России пересматривают идею создания сверхмощной ядерной торпеды.