СК проводит проверку после аварийной посадки самолёта с 45 пассажирами в Иркутской области

Следственный комитет организовал проверку по факту аварийной посадки самолёта Ан-24 авиакомпании «Сириус-Аэро» при заходе на посадку в аэропорту Усть-Кута Иркутской области.

«При заходе на посадку произошёл отказ правого двигателя. Воздушное судно выполняло рейс по маршруту Красноярск — Усть-Кут — Ленск. Посадка произошла в штатном режиме. На борту самолёта находились 45 пассажиров и четыре члена экипажа. В результате происшествия никто не пострадал», — говорится в сообщении Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту крушения вертолёта Ми-8 в Иркутской области, в результате которого погибли три человека.