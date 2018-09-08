СК проводит проверку после аварийной посадки самолёта с 45 пассажирами в Иркутской области

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Следственный комитет организовал проверку по факту аварийной посадки самолёта Ан-24 авиакомпании «Сириус-Аэро» при заходе на посадку в аэропорту Усть-Кута Иркутской области.
СК проводит проверку после аварийной посадки самолёта с 45 пассажирами в Иркутской области
  • © Авиакомпания «Ангара»

«При заходе на посадку произошёл отказ правого двигателя. Воздушное судно выполняло рейс по маршруту Красноярск — Усть-Кут — Ленск. Посадка произошла в штатном режиме. На борту самолёта находились 45 пассажиров и четыре члена экипажа. В результате происшествия никто не пострадал», — говорится в сообщении Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту крушения вертолёта Ми-8 в Иркутской области, в результате которого погибли три человека.

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