В России в госиспытаниях задействуют три новейших боевых вертолёта Ми-28НМ
- РИА Новости
По его словам, в настоящее время проходят государственные совместные испытания, в которых задействован один вертолёт.
«Согласно подписанному в конце прошлого года контракту, «Вертолёты России» передадут Министерству обороны установочную партию ещё из двух машин. Они также будут задействованы в испытаниях», — отметил Сердюков.
В феврале в Минобороны сообщили, что Воздушно-космические силы России получат более 100 модернизированных самолётов и вертолётов различной модификации, включая Ми-28.