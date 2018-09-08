В России в госиспытаниях задействуют три новейших боевых вертолёта Ми-28НМ

В России в государственных испытаниях будут задействованы три новейших боевых вертолёта Ми-28НМ. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на индустриального директора авиационного кластера госкорпорации «Ростех» Анатолия Сердюкова.

По его словам, в настоящее время проходят государственные совместные испытания, в которых задействован один вертолёт.

«Согласно подписанному в конце прошлого года контракту, «Вертолёты России» передадут Министерству обороны установочную партию ещё из двух машин. Они также будут задействованы в испытаниях», — отметил Сердюков.

В феврале в Минобороны сообщили, что Воздушно-космические силы России получат более 100 модернизированных самолётов и вертолётов различной модификации, включая Ми-28.