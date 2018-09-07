В Госдуме оценили визит американской делегации в Крым

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Член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов в беседе с Nation News прокомментировал визит американской делегации общественных деятелей в Крым.
В Госдуме оценили визит американской делегации в Крым
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По словам депутата, это позитивный момент, но для тех, кто определяет курс США, он вряд ли будет иметь значение.

«У жителей в США никто не спрашивает, какую внешнюю политику должны вести Соединённые Штаты, там даже президента не до конца спрашивают», — сказал он.

Милонов выразил скептическое отношение к предположению, что когда-нибудь не только отдельные американцы и инициативные группы, но и всё сообщество перестанет верить влиятельным силам США.

Ранее глава комиссии Совфеда по защите суверенитета Андрей Климов в беседе с НСН прокомментировал слова представителя американской делегации общественных деятелей Сильвии Демарест о том, что крымский референдум был законным волеизъявлением жителей полуострова.

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