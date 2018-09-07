Роскомнадзор упростил приём обращений о противоправных сведениях
- РИА Новости
- © Рамиль Ситдиков
Речь идёт о вопросах функционирования Единого реестра запрещённой информации.
Теперь обратиться в Роскомнадзор можно за несколько минут с помощью специальной интерактивной формы. Её образец опубликован на сайте службы.
Заявитель должен заполнить несколько граф. Например, нужно указать тип противоправной информации и адрес ресурса.
Ранее СМИ сообщали, что в России может появиться портал, позволяющий запретить использовать персональные данные.