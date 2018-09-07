Роскомнадзор упростил приём обращений о противоправных сведениях

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Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций упростила приём обращений о противоправных сведениях, сообщают «Известия».
Роскомнадзор упростил приём обращений о противоправных сведениях
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

Речь идёт о вопросах функционирования Единого реестра запрещённой информации.

Теперь обратиться в Роскомнадзор можно за несколько минут с помощью специальной интерактивной формы. Её образец опубликован на сайте службы.

Заявитель должен заполнить несколько граф. Например, нужно указать тип противоправной информации и адрес ресурса.

Ранее СМИ сообщали, что в России может появиться портал, позволяющий запретить использовать персональные данные.

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