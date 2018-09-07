СМИ: В России может появиться портал, позволяющий запретить использовать персональные данные

В России может быть создан специальный портал, который позволит россиянам узнать, использует ли кто-то их персональные данные. С его помощью можно будет также запретить посторонним лицам пользоваться личной информацией граждан.

Это следует из паспорта правительственной программы «Цифровая экономика», с которой ознакомились «Известия».

Отмечается, что ресурс появится в четвёртом квартале 2018 года, однако введён в эксплуатацию будет годом позже.

Главной задачей портала будет информирование граждан об обработке их персональных данных, рассказали изданию в пресс-службе Роскомнадзора.

Уточняется, что пока ещё не проработан вопрос, как именно граждане будут узнавать об использовании их личной информации и будет ли портал государственным.

По словам экспертов, появление сайта будет способствовать более деликатному обращению компаний с данными пользователей, однако организации нужно будет законодательно обязать работать с новым сервисом.

Ранее, как передавало ФБА «Экономика сегодня», Роспотребнадзор напомнил о правилах защиты персональных данных.