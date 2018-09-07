На юго-западном участке БКЛ в Москве началось строительство нового тоннеля

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На юго-западном участке Большой кольцевой линии (БКЛ) в Москве началось строительство лёгкого перегонного тоннеля от станции «Проспект Вернадского» до «Мичуринского проспекта», сообщает издание «Дни.ру».
На юго-западном участке БКЛ в Москве началось строительство нового тоннеля
  • © Михаил Воскресенский
  • РИА Новости

Как рассказал генеральный директор АО «Мосинжпроект» Марс Газизуллин, предстоит пройти 1461 метр. Тоннель будет расположен под парком 50-летия Октября и улицей Удальцова.

Завершить проходку должны в феврале 2019 года.

Предполагается, что юго-западный участок БКЛ откроют в 2020 году. Полностью замкнуть метрокольцо планируется через несколько лет.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что началось строительство тоннеля БКЛ под каналом имени Москвы.

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