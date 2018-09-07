На юго-западном участке БКЛ в Москве началось строительство нового тоннеля

На юго-западном участке Большой кольцевой линии (БКЛ) в Москве началось строительство лёгкого перегонного тоннеля от станции «Проспект Вернадского» до «Мичуринского проспекта», сообщает издание «Дни.ру».

Как рассказал генеральный директор АО «Мосинжпроект» Марс Газизуллин, предстоит пройти 1461 метр. Тоннель будет расположен под парком 50-летия Октября и улицей Удальцова.

Завершить проходку должны в феврале 2019 года.

Предполагается, что юго-западный участок БКЛ откроют в 2020 году. Полностью замкнуть метрокольцо планируется через несколько лет.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что началось строительство тоннеля БКЛ под каналом имени Москвы.