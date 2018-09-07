На юго-западном участке БКЛ в Москве началось строительство нового тоннеля
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- РИА Новости
Как рассказал генеральный директор АО «Мосинжпроект» Марс Газизуллин, предстоит пройти 1461 метр. Тоннель будет расположен под парком 50-летия Октября и улицей Удальцова.
Завершить проходку должны в феврале 2019 года.
Предполагается, что юго-западный участок БКЛ откроют в 2020 году. Полностью замкнуть метрокольцо планируется через несколько лет.
Ранее «Утро.ру» сообщало, что началось строительство тоннеля БКЛ под каналом имени Москвы.