Эксперт прокомментировал информацию о сроках начала испытаний российского вертолёта Ка-62

Короткая ссылка
Заместитель главного редактора журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко в беседе с НСН прокомментировал информацию о сроках начала испытаний российского вертолёта Ка-62.
Эксперт прокомментировал информацию о сроках начала испытаний российского вертолёта Ка-62
  • РИА Новости

«Этот вертолёт нашей стране действительно необходим, потому что он находится в определённом весовом классе между лёгкими и средними вертолётами. В настоящий момент аналогом этого вертолёта можно назвать AgustaWestland AW139, лицензионная сборка которого ведётся в подмосковном Томилине», — заявил эксперт.

Как отметил Дрозденко, после сертификационных испытаний вертолёт должны поставить на конвейер. Эксперт предположил, что тесты могут продлиться месяц-два.

Ранее военный эксперт Игорь Коротченко в беседе с Nation News оценил заявление главы Минпромторга Дениса Мантурова о том, что в России нет планов строительства вертолётоносцев в чистом виде.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить