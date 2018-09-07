Эксперт прокомментировал информацию о сроках начала испытаний российского вертолёта Ка-62

Заместитель главного редактора журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко в беседе с НСН прокомментировал информацию о сроках начала испытаний российского вертолёта Ка-62.

«Этот вертолёт нашей стране действительно необходим, потому что он находится в определённом весовом классе между лёгкими и средними вертолётами. В настоящий момент аналогом этого вертолёта можно назвать AgustaWestland AW139, лицензионная сборка которого ведётся в подмосковном Томилине», — заявил эксперт.

Как отметил Дрозденко, после сертификационных испытаний вертолёт должны поставить на конвейер. Эксперт предположил, что тесты могут продлиться месяц-два.

Ранее военный эксперт Игорь Коротченко в беседе с Nation News оценил заявление главы Минпромторга Дениса Мантурова о том, что в России нет планов строительства вертолётоносцев в чистом виде.