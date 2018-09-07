Стали известны сроки начала испытаний российского вертолёта Ка-62

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Холдинг «Вертолёты России» определился со сроками испытаний нового российского многоцелевого вертолёта Ка-62.

На сайте компании указывается, что Ка-62 приступит к сертификационным испытаниям до конца года.

Отмечается, что первый испытательный полёт вертолёта прошёл ещё в мае 2017 года.

За прошедший год были проведены тесты, которые позволили усовершенствовать Ка-62, в частности, у него были усилены конструкции корпуса рулевого винта и хвостового оперения. Вместе с этим ему установили трансмиссию типовой конструкции.

Согласно данным холдинга, после доработки Ка-62 в соответствии с программой испытаний совершил ряд регулярных и устойчивых испытательных полётов, позволивших убедиться в высоких лётно-технических характеристиках машины. Тестовые полёты также показали низкий уровень расхода топлива по сравнению с конкурентами.

В ходе последнего полёта по программе испытаний вертолёт пролетел 260 километров.

Ранее стало известно, что Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) занимается проектом, предусматривающим возобновление производства в России самолёта-амфибии А-40 «Альбатрос».

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