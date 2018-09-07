На учениях в Оренбургской области спецназ и Росгвардия нейтрализовали условных преступников

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На комплексных тактико-строевых занятиях в Оренбургской области сотрудники подразделений специального назначения и регионального управления Росгвардии нейтрализовали условных преступников, сообщает RIA56.
На учениях в Оренбургской области спецназ и Росгвардия нейтрализовали условных преступников
  • © Sergey Kovalev
  • globallookpress.com

Учения проходили на полигоне в Сакмарском районе. Условия были максимально приближены к реальным.

Согласно легенде занятий, подозреваемые, совершив несколько тяжких преступлений на территории Оренбурга, скрылись в сельской местности и забаррикадировались в одном из строений.

Поисковые группы нашли злоумышленников и блокировали район. Затем бойцы ОМОН штурмом взяли здание и нейтрализовали двух вооружённых бандитов. Ещё два условных преступника попытались скрыться на машине, но сотрудники СОБР задержали их в ходе преследования.

Как отметили в пресс-службе Росгвардии, спецназ выполнил задачи в минимальный срок. Далее сапёры инженерно-технического отделения ОМОН ликвидировали угрозу взрыва.

Ранее progorod43.ru сообщало об антитеррористических учениях в Кировской области.

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