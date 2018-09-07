В Санкт-Петербурге задержан гражданин США по подозрению в педофилии

Следственный комитет сообщил о задержании в Санкт-Петербурге гражданина Соединённых Штатов по подозрению в педофилии.

«47-летний преподаватель английского языка подозревается в сексуальных действиях в отношении двух 9-летних мальчиков, один из которых инвалид», — сообщили в ведомстве.

❗️Гражданин США задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в педофилии.



47-летний преподаватель английского языка подозревается в сексуальных действиях в отношении двух 9-летних мальчиков, один из которых инвалид.



Пострадавшие могут обращаться в любое подразделение СК России pic.twitter.com/XChtXbgPPw — Следственный комитет (@sledcom_rf) 7 сентября 2018 г.

Там добавили, что пострадавшие могут обращаться в любое подразделение Следственного комитета России.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге предъявили обвинение мужчине, подозреваемому в насилии над несовершеннолетними девушками и женщинами.

В 2016 году в Следственном комитете подтвердили задержание американца в Москве по подозрению в педофилии.