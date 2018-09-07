В Санкт-Петербурге задержан гражданин США по подозрению в педофилии

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Следственный комитет сообщил о задержании в Санкт-Петербурге гражданина Соединённых Штатов по подозрению в педофилии.
В Санкт-Петербурге задержан гражданин США по подозрению в педофилии
  • РИА Новости

«47-летний преподаватель английского языка подозревается в сексуальных действиях в отношении двух 9-летних мальчиков, один из которых инвалид», — сообщили в ведомстве.

Там добавили, что пострадавшие могут обращаться в любое подразделение Следственного комитета России.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге предъявили обвинение мужчине, подозреваемому в насилии над несовершеннолетними девушками и женщинами.

В 2016 году в Следственном комитете подтвердили задержание американца в Москве по подозрению в педофилии.

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