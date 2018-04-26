В Екатеринбурге предъявили обвинение подозреваемому в насилии над женщинами

Короткая ссылка
В Екатеринбурге предъявили обвинение мужчине, подозреваемому в насилии над несовершеннолетними девушками и женщинами, сообщает URA.RU.

По имеющимся данным, первое преступление было совершено в 1992 году, остальные — с 2009 по 2014 год.

«47-летнему мужчине предъявлено обвинение в совершении 32 преступлений», — заявил старший помощник руководителя СК России по Свердловской области Александр Шульга.

Уголовное дело завели по нескольким статьям, среди которых «Убийство, сопряжённое с разбоем и с изнасилованием», «Изнасилование несовершеннолетней», «Изнасилование», «Грабёж» и «Разбой».

В 2017 году сообщалось, что в Красноярске задержали серийного педофила.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Общество
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных