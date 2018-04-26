В Екатеринбурге предъявили обвинение подозреваемому в насилии над женщинами

В Екатеринбурге предъявили обвинение мужчине, подозреваемому в насилии над несовершеннолетними девушками и женщинами, сообщает URA.RU.

По имеющимся данным, первое преступление было совершено в 1992 году, остальные — с 2009 по 2014 год.

«47-летнему мужчине предъявлено обвинение в совершении 32 преступлений», — заявил старший помощник руководителя СК России по Свердловской области Александр Шульга.

Уголовное дело завели по нескольким статьям, среди которых «Убийство, сопряжённое с разбоем и с изнасилованием», «Изнасилование несовершеннолетней», «Изнасилование», «Грабёж» и «Разбой».

В 2017 году сообщалось, что в Красноярске задержали серийного педофила.