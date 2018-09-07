Военный эксперт оценил сопровождение российских Ту-95 американскими истребителями

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Анна Лушникова
Военный эксперт Алексей Леонков прокомментировал RT сопровождение российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС американскими истребителями F-22 во время плановых полётов над водами Северного Ледовитого океана.
Военный эксперт оценил сопровождение российских Ту-95 американскими истребителями
  • РИА Новости

«Ещё во времена Советского Союза, когда наши стратегические бомбардировщики на регулярной основе летали на восточных границах, вдоль Курильских островов и Чукотки, с Аляски всегда поднимались американские истребители и сопровождали наших стратегов, делали фотографии, которые потом публиковались во многих СМИ. Наши лётчики тоже делали фотографии сопровождавших. Это была стандартная практика, связанная с тем, что тогда были так называемые времена холодной войны», — считает эксперт.

По его словам, до американской авиации российские самолёты сопровождали норвежцы.

«Точно так же, когда американские стратеги появлялись у наших границ, их сопровождали наши самолёты. Так было всегда. То же самое сейчас происходит на Балтике, в северных широтах. Но там нас раньше сопровождала норвежская авиация, а сейчас стали летать именно американцы на F-22», — заключил Леонков.

Ранее в Минобороны подтвердили сопровождение российских стратегических бомбардировщиков Ту-95 американскими истребителями F-22.

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