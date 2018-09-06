Общественная палата обратится в ООН и ОБСЕ из-за продления ареста Вышинского

Общественная палата России намерена обратиться в ОБСЕ и ООН с просьбой дать публичную оценку решению украинского суда, который продлил арест руководителю РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому.

Об этом заявила глава комиссии по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.

«Мы со своей стороны будем обращаться к официальному представителю ОБСЕ по свободе СМИ Арлему Дезиру и СПЧ ООН с просьбой дать собственную публичную оценку данному решению», — приводит её слова РИА Новости.

Она отметила, что процесс над Вышинским является политическим давлением и «попыткой сильнейшего прессинга» со стороны Киева. По её словам, обвинения украинских властей надуманы и бездоказательны.

Сутормина добавила, что всё международное сообщество призывает Украину к объективности и освобождению журналистов.

Ранее сообщалось, что защита Вышинского обжалует решение суда о продлении ареста.