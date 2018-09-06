Общественная палата обратится в ООН и ОБСЕ из-за продления ареста Вышинского

Короткая ссылка
Общественная палата России намерена обратиться в ОБСЕ и ООН с просьбой дать публичную оценку решению украинского суда, который продлил арест руководителю РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому.
Общественная палата обратится в ООН и ОБСЕ из-за продления ареста Вышинского
  • РИА Новости

Об этом заявила глава комиссии по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.

«Мы со своей стороны будем обращаться к официальному представителю ОБСЕ по свободе СМИ Арлему Дезиру и СПЧ ООН с просьбой дать собственную публичную оценку данному решению», — приводит её слова РИА Новости.

Она отметила, что процесс над Вышинским является политическим давлением и «попыткой сильнейшего прессинга» со стороны Киева. По её словам, обвинения украинских властей надуманы и бездоказательны.

Сутормина добавила, что всё международное сообщество призывает Украину к объективности и освобождению журналистов. 

Ранее сообщалось, что защита Вышинского обжалует решение суда о продлении ареста.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить