Общественная палата обратится в ООН и ОБСЕ из-за продления ареста Вышинского
- РИА Новости
Об этом заявила глава комиссии по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.
«Мы со своей стороны будем обращаться к официальному представителю ОБСЕ по свободе СМИ Арлему Дезиру и СПЧ ООН с просьбой дать собственную публичную оценку данному решению», — приводит её слова РИА Новости.
Она отметила, что процесс над Вышинским является политическим давлением и «попыткой сильнейшего прессинга» со стороны Киева. По её словам, обвинения украинских властей надуманы и бездоказательны.
Сутормина добавила, что всё международное сообщество призывает Украину к объективности и освобождению журналистов.
Ранее сообщалось, что защита Вышинского обжалует решение суда о продлении ареста.