В Оренбургской области проводят проверку из-за отравления двух годовалых детей

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В Оренбургской области организовали проверку из-за отравления двух годовалых детей медицинским препаратом, сообщает RIA56 со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД России.
В Оренбургской области проводят проверку из-за отравления двух годовалых детей
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Инцидент произошёл в Александровском районе 5 сентября. После госпитализации девочек с признаками отравления сотрудники больницы направили соответствующую информацию в дежурную часть полиции.

По предварительным данным, дети отравились лекарствами, найденными дома в доступном месте.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства случившегося.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что в Барнауле вынесли приговор экс-сотруднице детсада, в котором дети отравились крысиным ядом.

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