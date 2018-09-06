В Оренбургской области проводят проверку из-за отравления двух годовалых детей
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Инцидент произошёл в Александровском районе 5 сентября. После госпитализации девочек с признаками отравления сотрудники больницы направили соответствующую информацию в дежурную часть полиции.
По предварительным данным, дети отравились лекарствами, найденными дома в доступном месте.
Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства случившегося.
Ранее «Газета.Ru» сообщала, что в Барнауле вынесли приговор экс-сотруднице детсада, в котором дети отравились крысиным ядом.