Петербург и Антверпен подписали «дорожную карту» до 2021 года

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Санкт-Петербург и Антверпен подписали «дорожную карту» до 2021 года, сообщает Nation News. Она позволит городам заниматься совместным развитием туризма и культуры.
Петербург и Антверпен подписали «дорожную карту» до 2021 года
  • © Serguei Fomine
  • globallookpress.com

Соглашение было заключено во время визита российской делегации в Бельгию. Подписи под документом поставили вице-губернатор Санкт-Петербурга Александр Говорунов и мэр Антверпена Барт де Вевер.

Как отметили в администрации Санкт-Петербурга, города работают друг с другом в течение 60 лет.

Ранее «Невские новости» сообщали, что спикер заксобрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров провёл встречу с генеральным консулом Эстонии Эриком Лаантеэ Рейнтаммом.

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