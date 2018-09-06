Петербург и Антверпен подписали «дорожную карту» до 2021 года
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Соглашение было заключено во время визита российской делегации в Бельгию. Подписи под документом поставили вице-губернатор Санкт-Петербурга Александр Говорунов и мэр Антверпена Барт де Вевер.
Как отметили в администрации Санкт-Петербурга, города работают друг с другом в течение 60 лет.
Ранее «Невские новости» сообщали, что спикер заксобрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров провёл встречу с генеральным консулом Эстонии Эриком Лаантеэ Рейнтаммом.