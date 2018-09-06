В Новосибирске пассажирский самолёт совершил экстренную посадку из-за трещины стекла

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Пассажирский самолёт, выполнявший рейс из Кемерова в Москву, совершил экстренную посадку в Новосибирске из-за трещины лобового стекла. Об этом информирует пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.
В Новосибирске пассажирский самолёт совершил экстренную посадку из-за трещины стекла
  • РИА Новости

«По предварительным данным, 6 сентября 2018 года, пассажирский авиалайнер авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс №1451 из Кемерова в Москву, экстренно приземлился в аэропорту Толмачёво по причине трещины лобового стекла», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.

По факту экстренной посадки самолёта прокуратура проводит проверку.

Ранее Nation News сообщал, что в Санкт-Петербурге совершил экстренную посадку самолёт, летевший из Шанхая в Хельсинки.

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