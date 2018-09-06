В Новосибирске пассажирский самолёт совершил экстренную посадку из-за трещины стекла
- РИА Новости
«По предварительным данным, 6 сентября 2018 года, пассажирский авиалайнер авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс №1451 из Кемерова в Москву, экстренно приземлился в аэропорту Толмачёво по причине трещины лобового стекла», — заявили в ведомстве.
Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.
По факту экстренной посадки самолёта прокуратура проводит проверку.
Ранее Nation News сообщал, что в Санкт-Петербурге совершил экстренную посадку самолёт, летевший из Шанхая в Хельсинки.