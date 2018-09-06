СМИ: Эксперты прогнозируют рост цен на новые автомобили в России до конца года

Эксперты прогнозируют рост цен на новые автомобили в России до конца 2018 года.

Об этом сообщает «Российская газета».

«Можно ожидать, что к концу года средневзвешенные цены могут вырасти на 5—7% относительно аналогичного периода», — заявил представитель аналитического агентства «Автостат» Азат Тимерханов.

В свою очередь, начальник экспертно-аналитического управления ГК «Автомир» Артём Зябин отметил, что цены будут повышаться, если курс рубля закрепится на существующем уровне или пойдёт дальше.

«Несмотря на то что большая часть продаваемых автомобилей производится в России, уровень локализации не позволяет полностью демпфировать валютные колебания, и в среднесрочной перспективе производители будут поднимать цены — кто-то быстрее, кто-то медленнее», — пояснил он.

В свою очередь, директор по развитию компании «Рольф» Владимир Мирошников отметил, что повышение курса доллара напрямую влияет на производственные издержки. Если говорить об импортируемых моделях, то для них рост доллара равнозначен пропорциональному увеличению входной стоимости автомобилей.

Эксперты также сходятся во мнении, что ещё одним фактором роста цен на машины становится грядущее повышение ставки НДС.

Ранее Newinform сообщало, что продажи автомобилей китайских марок в России выросли в июле 2018 года на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2017-го.