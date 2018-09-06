В РАН рассказали о начале новой всероссийской программы по развитию аддитивных технологий

Генеральный директор Всероссийского института авиационных материалов, академик РАН Евгений Каблов в беседе с «Известиями» рассказал о начале новой программы по развитию аддитивных технологий в стране.

«ВИАМ взял на себя функцию интегратора в этом вопросе по прямому поручению Минпромторга. В разработке и обсуждении плана принимали участие представители и технические специалисты более чем 40 организаций, он одобрен крупнейшими российскими корпорациями и холдингами», — заявил Каблов.

По его словам, комплексный план — это основа государственной программы развития аддитивных технологий. Он максимально охватывает все вопросы, связанные с их созданием и внедрением в производство в разных отраслях промышленности.

Как отметил эксперт, аддитивные технологии изготовления деталей — добавляющие, поскольку материал добавляется по мере изготовления изделия, и расходуется таким образом ровно столько материала, сколько нужно для готовой детали.

Такие технологии позволяют повысить производительность труда в 30 раз, довести коэффициент использования материала до 98%, снизить массу конструкции на 50%.

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