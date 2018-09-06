СМИ: В российских офисах могут начать создавать детские комнаты
Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на рабочую версию плана мероприятий по реализации федерального проекта «Демография» под названием «Создание условий для осуществления трудовой занятости женщин с детьми...».
Отмечается, что Минтруд ожидает от сообществ работодателей предложений о том, как реализовать эту идею.
При этом в бизнес-сообществе полагают, что на открытие детских комнат стоило бы предоставить предпринимателям субсидии.
Предложения о том, как организовать присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в помещениях работодателей, Минтруд рассчитывает получить от сообществ предпринимателей к 1 июля 2019 года.
Уточняется, что документ, с которым ознакомились в редакции, вместе с другими предложениями по нацпроекту «Демография» был направлен в регионы за подписью министра труда и соцзащиты России Максима Топилина.
По данным издания, в документе не сказано, что услуга по присмотру за детьми может стать для организаций обязательной.
Ранее глава наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов рассказал НСН, каким образом можно бороться с демографическим спадом.