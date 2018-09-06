СМИ: В российских офисах могут начать создавать детские комнаты

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В России в офисах компаний могут начать создавать детские комнаты, чтобы россиянки получили возможность ходить на работу с детьми и оставлять их в специально оборудованных помещениях.

Об этом сообщают  «Известия» со ссылкой на рабочую версию плана мероприятий по реализации федерального проекта «Демография» под названием «Создание условий для осуществления трудовой занятости женщин с детьми...».

Отмечается, что Минтруд ожидает от сообществ работодателей предложений о том, как реализовать эту идею.

При этом в бизнес-сообществе полагают, что на открытие детских комнат стоило бы  предоставить предпринимателям субсидии.

Предложения о том, как организовать присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в помещениях работодателей, Минтруд рассчитывает получить от сообществ предпринимателей к 1 июля 2019 года.

Уточняется, что документ, с которым ознакомились в редакции, вместе с другими предложениями по нацпроекту «Демография» был направлен в регионы за подписью министра труда и соцзащиты России Максима Топилина.

По данным издания, в документе не сказано, что услуга по присмотру за детьми может стать для организаций обязательной.

Ранее глава наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов рассказал НСН, каким образом можно бороться с демографическим спадом.

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