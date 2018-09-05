В Хабаровском крае завели дело после падения фрагмента кровли школы на ребёнка во время тайфуна

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В Хабаровском крае завели уголовное дело по факту падения фрагмента кровли школы на ребёнка во время тайфуна «Джеби», сообщает телеканал «Звезда».

Инцидент произошёл в городе Советская Гавань.

По имеющимся данным, из-за сильных порывов ветра сорвало кровлю школы №1. В результате пострадала 12-летняя девочка. У неё перелом ноги.

СУ СК России по региону возбудило дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Ранее ИА «Хабаровский край» сообщало, что в Хабаровске отменили несколько авиарейсов из-за непогоды в связи с тайфуном «Джеби».

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