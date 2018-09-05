Жителям Челябинской и Оренбургской областей дали рекомендации на случай землетрясений

Представители МЧС России в Челябинской и Оренбургской областях дали рекомендации местным жителям на случай землетрясений, сообщает URA.RU со ссылкой на сайты региональных ведомств.

Спасатели советуют заранее продумать план действий при нахождении дома, на работе, в кино, театре, транспорте и на улице. Также желательно научиться оказывать первую медицинскую помощь.

Документы, деньги и карманный фонарик рекомендуется держать в удобном месте.

Во время землетрясения нужно обращать внимание на колебания светильников или падение предметов. Паниковать не следует, так как от момента первых толчков до «опасных для здания колебаний» есть 15—20 секунд.

Ранее сообщалось, что губернатору Челябинской области Борису Дубровскому доложили о ситуации в регионе после землетрясения.