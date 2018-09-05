Главе Челябинской области доложили о ситуации в регионе после землетрясения

Губернатору Челябинской области Борису Дубровскому доложили о ситуации в регионе после землетрясения, сообщает URA.RU.

Заседание региональной комиссии по делам ЧС состоялось в Катав-Ивановске, в пяти километрах от эпицентра.

Как рассказал глава Катав-Ивановского района Евгений Киршин, в городе повреждены семь домов частного сектора, а также шесть из 12 дошкольных учреждений. Серьёзные повреждения обнаружены в районной больнице. В индустриальном техникуме осыпались плитка и штукатурка. Инфраструктура не пострадала.

Со своей стороны, министр здравоохранения региона Сергей Приколотин проинформировал, куда доставляют эвакуированных пациентов. Для экстренной помощи людей перевозят в Усть-Катав, а плановых больных доставляют в Сатку, Златоуст, Миасс.

Дубровский поручил до субботы, 8 сентября, подготовить временную систему для медобслуживания жителей Катав-Ивановска.

Кроме того, он дал распоряжение министру строительства области Виктору Тупикину направить специалистов для осмотра здания больницы. Если несущие конструкции не повреждены, то ремонт может быть сделан в течение двух-трёх месяцев.

Что касается техникума, то образовательный процесс должны возобновить в четверг, 6 сентября.

Губернатору доложили и о ситуации в территориях главы Ашинского, Саткинского района и Усть-Катава, Трёхгорного. В целом серьёзных проблем там не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что Дубровского сопровождает его заместитель Олег Климов.