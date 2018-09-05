Эксперт прокомментировал открытие третьего участка Северо-Восточной хорды в Москве

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Инженер-проектировщик, завкафедрой проектирования в Московском автодорожном институте, профессор Павел Поспелов в беседе с Nation News прокомментировал открытие третьего участка Северо-Восточной хорды в Москве.
Эксперт прокомментировал открытие третьего участка Северо-Восточной хорды в Москве
  • © Евгений Самарин / Пресс-служба мэра и правительства Москвы

«Проект сети хордовых магистралей Москвы появился ещё в 1968 году, но тогда его не реализовали. Скорее всего, посчитали, что существующих дорог хватит для обеспечения движения при том уровне загрузки трасс и интенсивности движения. Позже появился проект кольцевых трасс, и про этот проект просто забыли», — заявил эксперт.

По его словам, именно хорды призваны решить проблемы города и обеспечить так называемый внутригородской транзит.

Как считает эксперт, транспортные структуры меняются в лучшую сторону.

«Если раньше маленькая пробка распространялась, и в итоге останавливалось полгорода, то сейчас этого я давно не видел. На такой результат работает всё: и развитие общественного транспорта, и система платных парковок», — добавил он.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что на Большой кольцевой линии Московского метрополитена началось строительство левого перегонного тоннеля, который должен соединить станции «Мнёвники» и «Улица Народного Ополчения».

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