В «Газпром-Медиа» надеются на мировое соглашение с «Яндексом»
- РИА Новости
«Мы находимся в процессе переговоров и надеемся, что достигнем мирового соглашения в рамках судебного процесса», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы «Газпром-Медиа».
Накануне сообщалось, что компания «Яндекс» обжаловала решение о временной блокировке пиратского контента из поисковой выдачи сервиса «Яндекс.Видео».
До этого компания «Яндекс» сообщила, что удалила из поисковой выдачи ссылки на пиратский контент по иску «Газпром-Медиа», чтобы минимизировать риск блокировки со стороны Роскомнадзора сервиса «Яндекс.Видео».