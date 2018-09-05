В «Газпром-Медиа» надеются на мировое соглашение с «Яндексом»

В пресс-службе холдинга «Газпром-Медиа» заявили, что надеются на мировое соглашение с «Яндексом» по иску о пиратском видеоконтенте.

«Мы находимся в процессе переговоров и надеемся, что достигнем мирового соглашения в рамках судебного процесса», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы «Газпром-Медиа».

Накануне сообщалось, что компания «Яндекс» обжаловала решение о временной блокировке пиратского контента из поисковой выдачи сервиса «Яндекс.Видео».

До этого компания «Яндекс» сообщила, что удалила из поисковой выдачи ссылки на пиратский контент по иску «Газпром-Медиа», чтобы минимизировать риск блокировки со стороны Роскомнадзора сервиса «Яндекс.Видео».