В «Газпром-Медиа» надеются на мировое соглашение с «Яндексом»

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В пресс-службе холдинга «Газпром-Медиа» заявили, что надеются на мировое соглашение с «Яндексом» по иску о пиратском видеоконтенте.
В «Газпром-Медиа» надеются на мировое соглашение с «Яндексом»
  • РИА Новости

«Мы находимся в процессе переговоров и надеемся, что достигнем мирового соглашения в рамках судебного процесса», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы «Газпром-Медиа».

Накануне сообщалось, что компания «Яндекс» обжаловала решение о временной блокировке пиратского контента из поисковой выдачи сервиса «Яндекс.Видео». 

До этого компания «Яндекс» сообщила, что удалила из поисковой выдачи ссылки на пиратский контент по иску «Газпром-Медиа», чтобы минимизировать риск блокировки со стороны Роскомнадзора сервиса «Яндекс.Видео».

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