«Яндекс» обжаловал решение суда об удалении ссылок на пиратский контент

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Компания «Яндекс» обжаловала решение о временной блокировке пиратского контента из поисковой выдачи сервиса «Яндекс.Видео». Об этом сообщила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.
«Яндекс» обжаловал решение суда об удалении ссылок на пиратский контент
  • РИА Новости

«В Мосгорсуд от ООО «Яндекс» поступили заявления об отмене обеспечительных мер, наложенных определениями судей Мосгорсуда по заявлениям АО «ТНТ-Телесеть» (фильм «Домашний арест»), ООО «Телеканал ТВ3» («Мистические истории»), ООО «ТРК 2×2» («Осторожно, земляне»), ООО «ПАРНАС медиа» («Вне игры»)», — цитирует её РИА Новости.

Как уточняется, даты заседаний по частным жалобам, а также по рассмотрению заявлений об отмене обеспечительных мер пока не назначены.

Ранее «Яндекс» сообщил, что удалил из поисковой выдачи ссылки на пиратский контент по иску «Газпром-Медиа», чтобы минимизировать риск блокировки со стороны Роскомнадзора сервиса «Яндекс.Видео».

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