Автоподход к Крымскому мосту планируют заасфальтировать до конца сентября

Руководитель Государственного комитета дорожного хозяйства Республики Крым Сергей Карпов заявил, что укладка первого слоя асфальтобетона на автоподходе к Крымскому мосту будет завершена 30 сентября.

Как сообщает РИА Новости, работы ведутся в зоне стыковки первого этапа трассы «Таврида» и транспортного подхода к Крымскому мосту.

«С 1 сентября начаты работы по укладке первого слоя асфальтобетона. Данные работы будут закончены до 30 сентября текущего года», — заявил Карпов.

Он отмечает, что из-за работ приходится частично ограничивать движение на определённых участках дороги. При асфальтировании вместо четырёх полос будут открыты две.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что в Крыму необходимо обновить всю инфраструктуру, в том числе энергетический комплекс и дороги.