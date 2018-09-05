Автоподход к Крымскому мосту планируют заасфальтировать до конца сентября
- РИА Новости
Как сообщает РИА Новости, работы ведутся в зоне стыковки первого этапа трассы «Таврида» и транспортного подхода к Крымскому мосту.
«С 1 сентября начаты работы по укладке первого слоя асфальтобетона. Данные работы будут закончены до 30 сентября текущего года», — заявил Карпов.
Он отмечает, что из-за работ приходится частично ограничивать движение на определённых участках дороги. При асфальтировании вместо четырёх полос будут открыты две.
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что в Крыму необходимо обновить всю инфраструктуру, в том числе энергетический комплекс и дороги.