Медведев выступил за обновление всей инфраструктуры Крыма

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что необходимо обновить в Крыму всю инфраструктуру, в том числе энергетический комплекс и дороги.

«Крым и Севастополь. По понятным причинам — это одна из самых объёмных федеральных целевых программ в силу того колоссального отставания, которое произошло по известным историческим причинам», — цитирует РИА Новости премьера.

Он отметил, что речь идёт «об обновлении всей инфраструктуры, дорог, энергокомплекса, инженерных коммуникаций».

«И, конечно, о назревших социальных вопросах в строительстве детских садов, школ, решении проблем аварийного жилья, ремонте больниц, создании условий для людей, которые приезжают в Крым на отдых», — добавил он.

Ранее газета «Известия» писала, что предприниматели из Бахрейна и Китая готовы вложить более €100 млн в развитие инфраструктуры Крыма.

Крым стал российским регионом по итогам проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.