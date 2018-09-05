ВМФ получит фрегаты «Адмирал Головко» и «Адмирал Исаков» до конца 2022 года

Генеральный директор «Северной верфи» Игорь Пономарёв заявил, что третий и четвёртый фрегаты проекта 22350 «Адмирал Головко» и «Адмирал Исаков» будут переданы ВМФ до конца 2021 и 2022 годов соответственно.

«Следующие два фрегата должны быть переданы флоту в срок, то есть до конца 2021 и 2022 годов соответственно», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее заместитель министра обороны России Алексей Криворучко заявил, что ВМФ получит после модернизации в этом году первый противолодочный самолёт Ту-142.

Ту-142 — противолодочный турбовинтовой самолёт. В настоящее время эксплуатируется на Тихоокеанском и Северном флотах.