В Госдуме предложили удвоить социальный налоговый вычет

Депутат Госдумы Иван Сухарев подготовил законопроект (копия есть в распоряжении RT), вносящий изменения в Налоговый кодекс, согласно которым социальный налоговый вычет будет увеличен в два раза.

По словам парламентария, установленная ещё в 2007 году предельная сумма налогового вычета утратила свою актуальность и не оказывает существенной поддержки обучающимся.

Сухарев пояснил, что существующий на сегодняшний день механизм социального налогового вычета предлагает право возврата из суммы затраченных средств не более чем 15 600 рублей за годовой налоговый период. Предлагаемые изменения позволят обучающимся возвратить до 31 200 рублей за аналогичный период.

«С начала прошлого десятилетия наблюдается устойчивый рост стоимости обучения во всех вузах страны. Средняя стоимость одного года учёбы в период с 2009 по 2017 год возросла более чем на 50 тыс. рублей. И это ещё без учёта столичных вузов, куда пытаются попасть большинство абитуриентов и где стоимость обучения порой может достигать 500 тыс. рублей за учебный год. При этом сумма налогового вычета не менялась с того времени. Сегодня многие говорят о мотивации получать высшее образование, однако для этого необходимы реальные шаги. Одним из них как раз может стать предлагаемый законопроект», — подчеркнул Сухарев.

В 2017 году глава Ростуризма Олег Сафонов поддержал инициативу Совета Федерации по налоговым вычетам для граждан, приобретающих путёвки в санатории и на курорты страны.