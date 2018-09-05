В Красноярском крае в ДТП с грузовиком погибли два ребёнка

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В Нижнеингашском районе Красноярского края произошло столкновения легкового и грузового автомобилей, в результате произошедшего два ребёнка погибли и один пострадал.

Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

«Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП в Нижнеингашском районе Красноярского края, в результате которого погибли два несовершеннолетних ребенка, а один ранен», — заявили в пресс-службе.

Также пострадали водитель легкового автомобиля и сидевший спереди пассажир.

По данным МВД, водитель автомобиля Ford на трассе допустил столкновение с ехавшим впереди грузовиком. Отмечается, что водитель был пьян.

Возбуждено уголовное дело по ч.6 ст. 264 УК России.

Ранее URA.RU сообщало, что в результате ДТП в Челябинской области пострадали четверо детей.

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