В России зафиксировали снижение потребления алкоголя
Об этом в интервью РИА Новости заявил глава ведомства Игорь Алёшин.
По его словам, в рамках полномочий ведомства применяется несколько инструментов для изменения структуры и снижения потребления алкоголя в стране.
«Это контроль за соблюдением минимальных цен, внедрение системы прослеживаемости, борьба с нелегальным производством и оборотом алкоголя, а также контроль соблюдения государственных стандартов и технических условий, что неразрывно связано с качеством продукции», — заявил Алёшин.
Ране стало известно, что за пять лет число страдающих алкоголизмом в России снизилось на 22%.