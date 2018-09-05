В России зафиксировали снижение потребления алкоголя

В России за последние 12 лет произошло снижение потребления алкоголя на душу населения на 40%, существенный вклад внесли меры со стороны Росалкогольрегулирования.

Об этом в интервью РИА Новости заявил глава ведомства Игорь Алёшин.

По его словам, в рамках полномочий ведомства применяется несколько инструментов для изменения структуры и снижения потребления алкоголя в стране.

«Это контроль за соблюдением минимальных цен, внедрение системы прослеживаемости, борьба с нелегальным производством и оборотом алкоголя, а также контроль соблюдения государственных стандартов и технических условий, что неразрывно связано с качеством продукции», — заявил Алёшин.

Ране стало известно, что за пять лет число страдающих алкоголизмом в России снизилось на 22%.