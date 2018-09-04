В Севастополе ограничили посещение лесов до 23 сентября

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Главное управление природных ресурсов и экологии Севастополя ограничило посещение лесов до 23 сентября.
В Севастополе ограничили посещение лесов до 23 сентября
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Такое решение принято «в связи с отсутствием показателей снижения среднесуточной температуры воздуха и устойчивой сухой и жаркой погодой, ростом пожарной опасности».

Ограничены пребывание граждан и въезд транспортных средств в леса, закреплённые за Севастопольским лесничеством. Предусмотрен ряд исключений, например, проведение работ по обеспечению пожарной и санитарной безопасности, мониторинг уполномоченными лицами.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что чрезвычайная пожароопасность сохранится в Крыму как минимум до конца недели.

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