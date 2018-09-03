МЧС: Чрезвычайная пожароопасность сохранится в Крыму как минимум до конца недели
- РИА Новости
Речь идёт о периоде с 4 по 7 сентября.
Спасатели напомнили о запрете разводить костры, использовать мангалы, другие приспособления с открытым огнём у пожароопасных мест, в том числе рядом с сухой травой, в лесу вблизи деревьев. Также нельзя оставлять открытый огонь без присмотра, использовать пиротехнические изделия.
Ранее сообщалось, что в районе горы Агармыш у Старого Крыма горела лесная подстилка на площади семь гектаров.
В мае URA.RU сообщало, что в некоторых районах Курганской области запретили заготовку древесины после лесных пожаров.