В некоторых районах Курганской области запретили заготовку древесины после лесных пожаров
Соответствующий приказ опубликован на сайте регионального Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды.
Из документа следует, что ограничения на проведение в лесах любых видов работ, связанных с заготовкой древесины, приняты для обеспечения пожарной безопасности.
Они вводятся с 23 мая по 12 июня на территории лесничеств Щучанского, Шумихинского, Катайского, Лебяжьевского и Варгашинского районов.
Руководителям лесничеств поручено обеспечить круглосуточное дежурство и ежедневное двукратное патрулирование участков лесного фонда.
Ранее «Аргументы неделi» сообщали, что в МЧС предложили ужесточить наказание за поджог травы.