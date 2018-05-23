В некоторых районах Курганской области запретили заготовку древесины после лесных пожаров

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В некоторых районах Курганской области запретили заготовку древесины после крупных лесных пожаров, сообщает URA.RU.

Соответствующий приказ опубликован на сайте регионального Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Из документа следует, что ограничения на проведение в лесах любых видов работ, связанных с заготовкой древесины, приняты для обеспечения пожарной безопасности.

Они вводятся с 23 мая по 12 июня на территории лесничеств Щучанского, Шумихинского, Катайского, Лебяжьевского и Варгашинского районов.

Руководителям лесничеств поручено обеспечить круглосуточное дежурство и ежедневное двукратное патрулирование участков лесного фонда.

Ранее «Аргументы неделi» сообщали, что в МЧС предложили ужесточить наказание за поджог травы.

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