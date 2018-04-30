В МЧС предложили ужесточить наказание за поджог травы

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Глава МЧС России Владимир Пучков заявил, что за поджог травы, хулиганство и несоблюдение требований особого противопожарного режима нужно жёстко спрашивать с нарушителей. Об этом сообщают «Аргументы неделi».

«Штрафы надо увеличить для тех лиц, действия которых приводят к тяжёлым последствиям. Мы будем готовить изменения в нормативно-правовые акты», — сказал он.

Губернатор Амурской области Александр Козлов поддержал такую инициативу. Он отметил, что на данный момент штраф составляет всего 4 тыс. руб. По его мнению, нарушители должны возмещать затраты, потраченные на тушение пожаров.

Ранее Пучков на совместном выездном заседании рабочей группы правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям и комиссии по ЧС Амурской области сообщил о сокращении числа очагов природных пожаров в регионе.

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