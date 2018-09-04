Минсельхоз запретил ловлю черноморской креветки до конца 2018 года

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Минсельхоз запретил ловить креветку черноморскую травяную до конца 2018 года, сообщает «Крыминформ».
Минсельхоз запретил ловлю черноморской креветки до конца 2018 года
  • ©pixabay.com

Как заявили в пресс-службе Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства, эта мера коснётся всех видов рыболовства, в том числе любительского и спортивного. Исключение составит лов в научно-исследовательских и контрольных целях.

Незаконную добычу будут пресекать. Нарушителям грозит штраф до 5 тыс. рублей с конфискацией судна и других орудий добычи водных биологических ресурсов или без такового. Также необходимо будет возместить ущерб.

В зависимости от погодных условий добычу возобновят с февраля-марта 2019 года.

Ранее сообщалось, что в России предложили ввести суточную норму вылова для рыболовов.

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