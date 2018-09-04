Курсирующая между Севастополем и Ялтой «Комета» перевезла в августе почти 13 тысяч пассажиров

Корабль на подводных крыльях «Комета» перевёз в августе 12,7 тыс. пассажиров между Севастополем и Ялтой. Он выполнил 112 рейсов. Средняя загрузка составила 99%.

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу губернатора.

По данным ООО «Морские скоростные пассажирские перевозки», пассажиропоток распределился почти поровну: 6,4 тыс. — в Ялту, 6,36 тыс. — в Севастополь.

Ранее сообщалось, что на церемонии спуска на воду судна на подводных крыльях «Комета 120М» присутствовали премьер-министр России Дмитрий Медведев, глава региона Сергей Аксёнов, губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников.