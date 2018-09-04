Правительство России выделило почти 3 млрд рублей на развитие дорог в регионах

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Правительство России в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы» выделило почти 3 млрд рублей шести регионам на развитие дорог регионального, межмуниципального и местного значения.
Правительство России выделило почти 3 млрд рублей на развитие дорог в регионах
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Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на постановление правительства.

«Федеральным законом от 3 июля 2018 года №193-ФЗ предусмотрено дополнительное предоставление в 2018 году из федерального бюджета трансфертов субъектам Федерации в объёме 2,971 млрд рублей на финансирование дорожной деятельности», — сообщается на сайте кабмина.

Отмечается, что эти средства распределены между шестью регионами, в том числе их часть направят на завершение строительства обхода Калуги на участке Секиотово — Анненки с мостом через Оку.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что в Крыму необходимо обновить всю инфраструктуру, в том числе энергетический комплекс и дороги.

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