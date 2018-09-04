«Газпром» планирует до конца дня восстановить работу газопровода в Курской области
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«Работники курского управления магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Москва» ведут восстановительные работы. Планируется, что до конца дня все последствия разрыва будут устранены, подача газа будет восстановлена», — приводит ТАСС сообщение компании.
Отмечается, что в результате аварии было нарушено газоснабжение местных предприятий — Михайловского ГОК и «Гортеплосети».
Ранее в МЧС по региону заявили, что инцидент произошёл из-за порыва газопровода.
Отмечалось, что из-за аварии в городе Железногорске около 43 тыс. человек остались без газоснабжения.