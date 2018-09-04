«Газпром» планирует до конца дня восстановить работу газопровода в Курской области

В компании «Газпром трансгаз Москва» заявили, что планируют восстановить работу газопровода в Курской области до конца дня.

«Работники курского управления магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Москва» ведут восстановительные работы. Планируется, что до конца дня все последствия разрыва будут устранены, подача газа будет восстановлена», — приводит ТАСС сообщение компании.

Отмечается, что в результате аварии было нарушено газоснабжение местных предприятий — Михайловского ГОК и «Гортеплосети».

Ранее в МЧС по региону заявили, что инцидент произошёл из-за порыва газопровода.

Отмечалось, что из-за аварии в городе Железногорске около 43 тыс. человек остались без газоснабжения.