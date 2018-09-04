В МЧС назвали причину аварии на газопроводе в Курской области
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«Падение давления в трубопроводе произошло из-за порыва подземного трубопровода высокого давления», — приводит Интерфакс сообщение.
Отмечается, что в результате порыва не случилось ни возгорания, ни взрыва. Погибших и пострадавших нет.
В ведомстве добавили, что данный газопровод не является магистральным.
Ранее сообщалось, что в городе Железногорске около 43 тыс. человек остались без газоснабжения после аварии на газопроводе.
По последним данным, авария на магистральном газопроводе в Курской области стала причиной сбоя в подаче газа для более 100 тыс. жителей региона.