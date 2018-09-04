В МЧС назвали причину аварии на газопроводе в Курской области

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Авария на газопроводе в Железногорском районе Курской области произошла из-за его порыва Об этом заявили в пресс-службе МЧС по региону.
В МЧС назвали причину аварии на газопроводе в Курской области
  • © РИА Новости

«Падение давления в трубопроводе произошло из-за порыва подземного трубопровода высокого давления», — приводит Интерфакс сообщение.

Отмечается, что в результате порыва не случилось ни возгорания, ни взрыва. Погибших и пострадавших нет.

В ведомстве добавили, что данный газопровод не является магистральным.

Ранее сообщалось, что в городе Железногорске около 43 тыс. человек остались без газоснабжения после аварии на газопроводе.

По последним данным, авария на магистральном газопроводе в Курской области стала причиной сбоя в подаче газа для более 100 тыс. жителей региона. 

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