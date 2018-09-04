Кабмин выделил около 500 млн рублей на строительство и реконструкцию больниц в Северной Осетии
«Выделить Минздраву России из резервного фонда правительства РФ в 2018 году бюджетные ассигнования в размере 499,9 миллиона рублей для предоставления иного межбюджетного трансферта бюджету Республики Северная Осетия — Алания на укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения», — отметили в правительстве.
В кабмине добавили, что средства выделены для двух больниц в Пригородном районе региона, а также для Моздокской и Ардонской центральных районных больниц.
Ранее «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу правительства Башкирии передавало, что в регионе в ближайшие три года выделят дополнительно 1,5 млрд рублей на ремонт больниц и поликлиник.