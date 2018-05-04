В Башкирии дополнительно выделят 1,5 млрд рублей на ремонт больниц и поликлиник

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В ближайшие три года в Башкирии выделят дополнительно 1,5 млрд рублей на ремонт больниц и поликлиник, сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу правительства республики.

В период с 2018-го по 2020-й на укрепление материально-технической базы бюджет региона будет ежегодно направлять по 500 млн рублей дополнительно.

Как отметил глава республиканского Минздрава Анвар Бакиров, в этом году средства пойдут на ремонт Республиканской детской клинической больницы и городской клинической больницы №17 в Уфе, а также на оснащение Медико-генетического центра современным лабораторным оборудованием.

Ранее m24 сообщало, что в Москве планируют отремонтировать три здания Морозовской детской больницы.

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