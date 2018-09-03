«Одноклассники» запустили чемпионат для разработчиков мобильных игр

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«Одноклассники» запустили турнир для разработчиков мобильных игр. Об этом сообщает пресс-служба социальной сети.
«Одноклассники» запустили чемпионат для разработчиков мобильных игр
  • РИА Новости

Отмечается, что призовой фонд чемпионата составит 600 тыс. рублей: 300 тыс. рублей за первое место, 200 тыс. рублей — за второе и 100 тыс. рублей — за третье.

С 3 сентября по 21 октября 2018 года разработчики мобильных игр, ранее неопубликованных на игровой платформе «Одноклассников», смогут прислать на конкурс свою разработку. 

Условия конкурса можно посмотреть на официальном сайте okgamescup.ru.

Ранее сообщалось, что «Одноклассники» поддержали благотворительную акцию в помощь детским хосписам.

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