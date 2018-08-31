«Одноклассники» поддержали благотворительную акцию в помощь детским хосписам

Социальная сеть «Одноклассники» поддержала благотворительную акцию «Дети вместо цветов» в помощь детским хосписам.

Как сообщает пресс-служба социальной сети, в «Одноклассниках» появился виртуальный благотворительный подарок. Средства от продажи должны пойти на помощь тяжелобольным детям — подопечным детского хосписа «Дом с маяком» и фонда «Вера».

В социальной сети расскажут о благотворительной акции миллионам людей по всей стране, рекомендуя в ленте посты и другие материалы фонда.

Ранее сообщалось, что в «Одноклассниках» пройдёт флешмоб, приуроченный ко Дню знаний.