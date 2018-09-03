В Москве объявили о продлении «жёлтого» уровня погодной опасности

В Москве объявили о продлении повышенного, «жёлтого» уровня погодной опасности. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на прогностическую карту предупреждений, опубликованную на сайте Гидрометцентра.

Это связано с высокой вероятностью пожаров.

«Жёлтый» уровень опасности также объявлен в ряде регионов Центрального федерального округа, в том числе во Владимирской, Ивановской и Костромской областях.

В Белгородской, Курской и Липецкой областях объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности.

Ранее синоптики назвали аномально тёплой погоду в Москве.

8 августа URA.RU сообщало о шквалистом усилении ветра в Свердловской области до 25 м/с.