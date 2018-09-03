В Москве объявили о продлении «жёлтого» уровня погодной опасности
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Это связано с высокой вероятностью пожаров.
«Жёлтый» уровень опасности также объявлен в ряде регионов Центрального федерального округа, в том числе во Владимирской, Ивановской и Костромской областях.
В Белгородской, Курской и Липецкой областях объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности.
Ранее синоптики назвали аномально тёплой погоду в Москве.
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