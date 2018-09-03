Заместитель Генсека ООН посетит Екатеринбург с официальным визитом

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Заместитель Генерального секретаря ООН Элисон Смейл посетит Екатеринбург с официальным визитом с 7 по 9 сентября. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Урало-Сибирскую федерацию ассоциаций, центров и клубов ЮНЕСКО.
Заместитель Генсека ООН посетит Екатеринбург с официальным визитом
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В частности, 8 сентября состоится встреча Смейл с членами движения клубов ЮНЕСКО.

Среди участников — директор информационного центра ООН в Москве Владимир Кузнецов, председатель исполкома Всемирной федерации ассоциаций содействия ООН Алексей Борисов, представитель МИД России в Екатеринбурге Александр Харлов.

Кроме того, на встрече будет присутствовать министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василий Козлов.

Ранее «Невские новости» сообщали, что губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко провёл встречу с лордом-мэром ирландского города Корк Миком Финном.

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