Заместитель Генсека ООН посетит Екатеринбург с официальным визитом
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В частности, 8 сентября состоится встреча Смейл с членами движения клубов ЮНЕСКО.
Среди участников — директор информационного центра ООН в Москве Владимир Кузнецов, председатель исполкома Всемирной федерации ассоциаций содействия ООН Алексей Борисов, представитель МИД России в Екатеринбурге Александр Харлов.
Кроме того, на встрече будет присутствовать министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василий Козлов.
Ранее «Невские новости» сообщали, что губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко провёл встречу с лордом-мэром ирландского города Корк Миком Финном.