Заместитель Генсека ООН посетит Екатеринбург с официальным визитом

Заместитель Генерального секретаря ООН Элисон Смейл посетит Екатеринбург с официальным визитом с 7 по 9 сентября. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Урало-Сибирскую федерацию ассоциаций, центров и клубов ЮНЕСКО.

© Wang Ying

globallookpress.com

В частности, 8 сентября состоится встреча Смейл с членами движения клубов ЮНЕСКО. Среди участников — директор информационного центра ООН в Москве Владимир Кузнецов, председатель исполкома Всемирной федерации ассоциаций содействия ООН Алексей Борисов, представитель МИД России в Екатеринбурге Александр Харлов. Кроме того, на встрече будет присутствовать министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василий Козлов. Ранее «Невские новости» сообщали, что губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко провёл встречу с лордом-мэром ирландского города Корк Миком Финном.