Власти Петербурга обсудили перспективы сотрудничества с ирландским городом Корк

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко провёл встречу с лордом-мэром ирландского города Корк Миком Финном, сообщает портал «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Они обсудили перспективы двустороннего сотрудничества.

Как отметил Полтавченко, в первом полугодии объёмы экономического сотрудничества между Петербургом и Ирландией выросли на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2017-го.

По словам губернатора, это хорошая динамика, позволяющая с оптимизмом смотреть в будущее.

Наиболее активное взаимодействие — в здравоохранении, фармацевтике, науке, автомобилестроении и туризме. Петербургу также интересен ирландский опыт в сфере мусоропереработки и очистки воды.

«Уверен, что сегодняшняя встреча и подписание итогового документа станет началом развития отношений между нашими городами», — заявил Финн.

Ранее Петербург согласовал новую «дорожную карту» с префектурой Хоккайдо.

Также интернет-издание «Янтарный край» сообщало о визите делегации из Перу в Калининград.