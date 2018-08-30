Власти Петербурга обсудили перспективы сотрудничества с ирландским городом Корк
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Они обсудили перспективы двустороннего сотрудничества.
Как отметил Полтавченко, в первом полугодии объёмы экономического сотрудничества между Петербургом и Ирландией выросли на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2017-го.
По словам губернатора, это хорошая динамика, позволяющая с оптимизмом смотреть в будущее.
Наиболее активное взаимодействие — в здравоохранении, фармацевтике, науке, автомобилестроении и туризме. Петербургу также интересен ирландский опыт в сфере мусоропереработки и очистки воды.
«Уверен, что сегодняшняя встреча и подписание итогового документа станет началом развития отношений между нашими городами», — заявил Финн.
Ранее Петербург согласовал новую «дорожную карту» с префектурой Хоккайдо.
Также интернет-издание «Янтарный край» сообщало о визите делегации из Перу в Калининград.