В Минобороны России анонсировали брифинг по учениям «Восток-2018»

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В Минобороны России анонсировали проведение брифинга, посвящённого манёврам войск и сил «Восток-2018».
В Минобороны России анонсировали брифинг по учениям «Восток-2018»
  • РИА Новости

«6 сентября в 11:00 в Минобороны России состоится брифинг для представителей военно-дипломатического корпуса иностранных государств, аккредитованных в России», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе мероприятия представители руководства военного ведомства подробно проинформируют о целях, задачах, специфике, привлекаемых силах манёвров войск и сил «Восток-2018».

Ранее немецкий политолог Александр Рар в беседе с НСН оценил российские военные учения «Восток-2018», проводимые совместно с Китаем.

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