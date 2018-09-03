В Минобороны России анонсировали брифинг по учениям «Восток-2018»
- РИА Новости
«6 сентября в 11:00 в Минобороны России состоится брифинг для представителей военно-дипломатического корпуса иностранных государств, аккредитованных в России», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе мероприятия представители руководства военного ведомства подробно проинформируют о целях, задачах, специфике, привлекаемых силах манёвров войск и сил «Восток-2018».
Ранее немецкий политолог Александр Рар в беседе с НСН оценил российские военные учения «Восток-2018», проводимые совместно с Китаем.